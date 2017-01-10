Tüm yollar ona çıkıyor.

Antalyaspor’dan Samuel Eto’o’yu forvet hattına kazandırmak isteyen ancak sonuç alamayan yönetim, Pylyp Budkivsky için harekete geçti.

Ukraynalı futbolcu, 1,96’lık boyuyla teknik direktör Şenol Güneş’in, ‘pivot santrfor’ tarifine uyuyor. Yönetim, bu hamleyle Güneş’in isteğini tam anlamıyla karşılamayı planlıyor.



Anzhi’yi Süleyman Kerimov’dan satın alan Osman Kadiyev, ekonomik kısıtlama sebebiyle sezon sonuna kadar kiralık olan 24 yaşındaki futbolcuyla erken ayrılığa sıcak bakıyor.



Tecrübeli oyuncunun menaceriyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu geri dönüş alan Siyah-Beyazlılar, transferi, kiralama formülüyle tamamlayıp bütçeyi zorlamamayı hedefliyor.



Beşiktaş formasıyla geçen sezon gol kralı olan Mario Gomez’in Wolfsburg’la anlaşmasının ardından Alman yıldızın yerini Porto’dan kiraladıkları Vincent Aboubakar’la dolduran Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcudan beklenen katkıyı alamadı. Süper Lig’de çıktığı 14 lig mücadelesinde sadece 3 gol atabilen tecrübeli oyuncunun Afrika Uluslar Kupası’na katılması sebebiyle takıma Şubat ayında geri dönecek olmasını göz önünde bulunduran yönetim, bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda ilk olarak Antalyaspor’dan Samuel Eto’o’yu forvet hattına kazandırmak isteyen ancak sonuç alamayan yönetim, Pylyp Budkivsky için harekete geçti.



Satın alma opsiyonlu kiralama masada



Rusya Ligi ekiplerinden Anzhi Makhachkala’da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla menaceri aracılığıyla kurduğu ilk temastan olumlu geri dönüş alan yönetim, futbolcunun kulübü Shakhtar Donetsk’e sunacağı teklifi de hazırladı. Son 5 sezondur oyuncusunu başka kulüplere kiralayan Ukrayna temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak olan Siyah-Beyazlılar, bu transferi en yakın zaman içerisinde tamamlamayı düşünüyor.



Anzhi’nin yeni sahibi küçülmeye gidiyor



Transferiyle bizzat Başkan Fikret Orman’ın ilgilendiği oyuncunun da, kiralık olarak görev yaptığı Anzhi’den ayrılıp Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı bildirildi. Anzhi’ye yıldız yağdıran başkan olarak bilinen Süleyman Kerimov’dan 2 hafta önce kulübü satın alan Osman Kadiyev’in, ekonomik olarak küçülmeye gitmeyi hedeflediği ve bundan dolayı Budkivsky’nin normal şartlarda sezon sonuna kadar olan sözleşmesini ara dönemde sonlandırabileceği ifade edildi.



Güneş’in istediği pivot santrfor



Teknik direktör Şenol Güneş’in Antalya kampında yaptığı, “Bu takımın sistemine pivot santrfor lazım” açıklamasını göz önünde bulunduran yönetim, Budkivsky hamlesiyle Güneş’in beklentisini karşılamayı hedefliyor. Ek olarak Siyah-Beyazlı idareciler, Ukraynalı oyuncuyu kiralayarak bütçesini zorlamamayı planlıyor"

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