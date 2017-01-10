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Vida el yaktı!

Tarih10 Ocak 2017 , 09:35

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Vida el yaktı!

Defansa mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, özellikle taraftarların 1 numaralı gözdesi Domagoj Vida'ydı.

Hırvat stoper Galatasaray ile sıkça anılırken sosyal medyada da sarı-kırmızılılar, Vida'yı takımlarında görmek istediğini açıkça ortaya koydu.

Ancak Vida için Dinamo Kiev 8 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bu fiyattan aşağıya inmeyeceklerini de belirtince Galatasaray, Vida'yı da gündeminden çıkardı.

Kaynak : Fotomaç

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