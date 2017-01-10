"Yabancı kuralı işe yaramadı"

Kasımpaşa’nın başına geçmesiyle takıma ayrı bir hava katan ve Lacivert-Beyazlı ekibin toparlanma sürecinde büyük katkısı olan Kemal Özdeş, geçen sezon başında serbest bırakılan ‘yabancı sınırlaması’ hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yabancı oyuncu kuralını eleştiren tecrübeli teknik adam, “Bu konu Türk futbolu için bir sorun. Yabancı oyuncu sayısını serbest bıraktık, bunun yanlış bir karar olduğunu söylemek için biraz erken, uygulamada göreceğiz. Ancak bence yabancı sayısının serbest bırakılması, Milli Takım’a da yaramadı, kulüplerin de işine yaramadı. Çünkü Milli Takım’a genelde bu ülkeden oyuncu seçtiğiniz için, istikrarlı bir şekilde oynayacak futbolcu almak zorundasınız. Bu durum Türk oyuncuların işini zorlaştırdı. Sürekliliği olmayan yerli oyuncu sayısı arttı. Böyle olunca da yurt içi yerine Avrupa’da oynayan Türk çocukları seçmeye çalıştık. Ve Milli Takım’ın neredeyse yarısı gurbetçi futbolculardan kurulu hale geldi” diye konuştu.

‘LİDER BAŞAKŞEHİR’DE 8-9 YERLİ İSİM BANKO’

Yabancı oyuncu serbestlik kuralını daha sağlıklı olarak değerlendirmek için 1.5-2 yıl daha beklenmesi gerektiğini, ancak gelinen noktaya kadar geçn süreçte ligin kalitesini artmasına çok da bir katkısı olmadığını savunan Kemal Özdeş şöyle devam etti: “Bugün ligin zirvesine baktığımızda, lider Medipol Başakşehir en fazla yerli oyuncuyla oynayan takım. 8-9 yerli futbolcu ilk 11’in değişilmez isimleri. Lokal yapılanmayı ve saha içi organizasyonu çok iyi gerçekleştirdiler. Osmanlı da birçok yerli oyuncuya sahip ve hem ligde hem de Avrupa’da başarılı bir grafik sergilediler. Bence Türk futbolcuların daha çok süre almasını sağlayacak uygulamalar gerekiyor.”



‘KASIMPAŞA'DA ÇALIŞMAK AYRICALIKTIR´

“Bu kulüp bir kere vizyon kulübü. İnanılmaz bir organizasyon kalitesi var. Tesisiyle, yönetim anlayışıyla, ortak iş üretebilme becerisiyle çok özel bir kulüp. Böyle olunca çalışmak daha kolay oluyor. Burası bambaşka. Bu kulübün hep bir planı var ve günlük başarılar önemli değil. Kasımpaşa’nın parçası olmak, sizi mutlu hissettiriyor. Hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kulüp. Bana göre Türkiye’nin en sağlıklı kulübü. Avrupa kupalarına katılma misyonu da çok önemli. Kariyerimi burada sonlandırmak bile isterim. Kasımpaşa’da çalışmak benim için çok büyük bir ayrıcalıktır.”



‘KEŞKE SEZON BAŞINDA GELSEYDİM´

“Kasımpaşa’ya gelmeden önce de, Süper Lig’deki birçok takımdan daha kaliteli bir kadrosu olduğunu biliyordum. İlk gördüğüm; bazı oyuncularda özgüven kaybı ile bireysel hatalardı. Onlara geçmiş dönemdeki yaptıkları işleri, bu kadronun nasıl başarılı olacağını anlatarak olumsuz havayı ortadan kaldırmaya çalıştım. Kasımpaşa’ya keşke sezon başında gelseydim. Birlikte oynama becerimiz arttıkça sonuçlar da düzelmeye başladı



‘VEİGNEAU HARİKA BİRİSİ´

“Görev sırası geldiğinde elinden geleni yapmaya çalışan bir oyuncu grubum var. Mesela Oliver Veigneau... Çok kaliteli, çok saygılı, çevresini hep olumlu etkileyen, inanılmaz tespitler yapabilen, idman ile maç performansı eşit, harika bir futbolcu ve insan. ‘İleride teknik direktör olacağım’ diyor. Bu kaliteli takımdan ikinci yarı beklenti daha yüksek. İkinci yarıda, kesinlikle ilk yarıdan daha iyi bir Kasımpaşa izleteceğiz. Kadronun değişmesi, kamuoyunda algılandığı gibi bir küçülme değil. Yeniden yapılanma ve büyümenin ilk adımları. Bu konu çok önemli.”



‘MİLLİ TAKIMLARDA ÇALIŞMAK OYUN FELSEFEMİ GELİŞTİRDİ´

“Ümit Milli Takımlar’da çalışmak kariyerimde çok önemli bir yere sahip. 20 ay U18 ve U19 takımlarının başında bulundum. Yurt içi ve yurt dışındaki en kaliteli yerli oyuncularla çalışmak çok farklı bir deneyimdi. Hem teknik direktörlüğümün gelişmesi hem de kendi felsefemin oturması açısından önemliydi. 6 farklı jenerasyonla beraber çalıştım. Benim için şanstı. 22 yıllık antrenörlük kariyerimin en güzel apoletlerinden biriydi. Gelecekte yeniden milli takımlarda çalışmak benim için gurur olacaktır.”



‘KAF-KAF VE GÖZ-GÖZ'ÜN YERİ SÜPER LİG´

“Ege bölgesinde çalışan birisi olarak, özellikle Karşıyaka ve Göztepe’nin yeri kesinlikle Süper Lig’dir. Çok büyük ve güçlü camialar, renkli kulüpler. Bu konuda Türkiye’de ilk 7-8 arasına girer. En üst seviyede yarışmalılar. Ama mesela Karşıyaka... Sürekli bir finansör vardı ama doğru yönetilmedi.”

Habertürk