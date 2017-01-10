Yasin Öztekin affediliyor mu?

Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Yasin Öztekin'in durumu hakkında NTV Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Levent Nazifoğlu, "Yasin'in affedilmesi gündemimizde. Yönetim kurulu, konuyla alakalı gerekli kararı verecek. Yasin bizim kontratlı oyuncumuz, kendisinden faydalanmak istiyoruz. Affedilmesi eli kulağında diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Galatasaray Yönetim Kurulu, kısa sürede Yasin Öztekin hakkında kararını verecek. Atiker Konyaspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Milli oyuncunun bu karşılaşma sonrası affedilip antrenmanlara katılması bekleniyor.

Levent Nazifoğlu ayrıca transfer çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zamanda sonuç almayı beklediklerini sözlerine ekledi.