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Yıldızları solladılar!
10 Ocak 2017 , 09:45
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Jem, Salih, Umut, Ontivero, Oğuzhan, Sightorsson ve Endoğan’ın dakika başı toplam kazançları Messi ile Ronaldo’yu bile solladı...
Galatasaray'da oynamayan isimlere ödenen paralar göze baztıyor. Kiralanan ya da gönderilen 6 oyuncu (Jem, Salih, Umut Gündoğan, Ontivero, Oğuzhan, Sigthorsson) ile sırasını bekleyen Endoğan Adili'nin maliyeti sadece 1.412 dakika oynamalarına rağmen 36 milyon TL'yi buldu. Oyuncuların dakika başı toplam kazançları Ronaldo ve Messi'yi bile solladı.
DAKİKALARI 25 BİN 582 TL
Real Madrid, Ronaldo'ya 2015- 2016'da dakika başına 14 bin 132 TL, 2014-2015'te ise 13 bin 776 TL ödemişti. Barcelona ise Messi için 18 bin 190 TL ve 14 bin 344 TL ödedi. Galatasaray ise bu 7'liye dakika başına 25 bin 582 TL ödedi. 1,1 milyon Euro alan Sigthorsson ile 1,2 milyon alan Endoğan takımda hiç süre alamadılar.
RONALDO
YILLIK ÜCRETİ
23 MİLYON $
DAKİKASI
14.132 TL
MESSİ
YILLIK ÜCRETİ
20 MİLYON $
DAKİKASI
18.190 TL
Sabah
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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