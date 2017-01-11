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Aatıf o takımı da reddetti!

Tarih11 Ocak 2017 , 08:53

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Aatıf o takımı da reddetti!

Faslı oyuncu, Trabzonspor’a gitmeyi redettiği için kadro dışı bırakılmış sonra sürpriz bir şekilde Antalya kampına davet edilmişti.

Dün kampa giden Aatif’a, eski hocası Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Antalyaspor’dan teklif geldi.

Kırmızı-Beyazlılar, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe’de kazandığı 1.5 milyon Euro’yu (6 milyon TL) teklif etti. Ancak Aatif’ın bu teklifi, “İstanbul’dan ayrılmak istemiyorum” diyerek geri çevirdiği kaydedildi. 

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