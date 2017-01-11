Aatıf'tan sonra Ekici'den de rest!

Yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinde rest üzerine rest geliyor. Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna dahil etmek istediği Ekici'ye karşılık, Aatıf'ın bordo-mavili takıma gitmek istemediğini açıklaması Başkan Aziz Yıldırım'ı çileden çıkarmıştı. Yıldırım'ın, "Ya Trabzon'a, ya A2" takımına gidersin" çıkışına Faslı oyuncu aynı biçimde tepki gösterip, "İsterseniz süründürün, bir yere gitmiyorum" karşılığını vermişti.

Şimdi bir rest de Mehmet Ekici'den geldi. Ekici'yi sezon sonu bedelsiz göndermek istemeyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın devreye girmesinden sonra önemli bir hamle yaptı. Usta, siyah-beyazlı ekibi Olcay Şahan artı 1.5 milyon euroya ikna etti. Taraflar prensipte anlaşma sağladı. Durum Ekici'ye bildirildi. Ancak deneyimli oyuncu Beşiktaş önerisine karşı çıktı ve "Ben Fenerbahçe ile anlaştım. Ya şimdi kulübüme para kazandırarak giderim veya sezon sonu kontratım bittiğinde ücretsiz ayrılırım" ifadelerini kullandı.

Ekici transferinden para kazanmak isteyen Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş ile anlaşma sağlanmasına karşın futbolcusunun katı tutumu karşısında yeni formül arayışlarına girdi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da olumlu baktığı Olcay takasının hayata geçirebilmesi, bu kez de Mehmet Ekici'nin ikna edilebilmesine bağlandı. Ancak Fenerbahçe Kulübü ve Ekici arasında imzalanan gizli protokolün, bu oyuncunun şimdi olmasa bile sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe gitmesi için bağlayıcı bir unsur taşıdığı iddia ediliyor.

Bu arada Trabzonspor'un Fenerbahçe ile şu ana kadar herhangi bir bonservis pazarlığına girmediği, sarı-lacivertli ekibe rakam bildirilmediği öğrenildi. Aatıf'ın takas olmayı kabul etmemesinin ardından Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici için bir teklif sunduğu ve Trabzonspor'dan yanıt beklediği bildirildi.

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transfer olmak istemesindeki temel etkenlerden biri de Advocaat'ın yıldız futbolcuyu çok istemesi. Hollandalı teknik adam, transferin gerçekleşmesi durumunda Ekici'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Bu durumu bilen tecrübeli oyuncu da uyumlu çalışabileceğini düşündüğü Advocaat'ın takımında forma giymek istiyor. (Milliyet)