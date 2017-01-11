Alanya'da hedef 3 puan!

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşu ve 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman, dar alanda minyatür ve çift kale maçla tamamlandı.

Vagner Love idmanda yer almadı

Aytemiz Alanyaspor'da henüz ülkesinden dönmeyen Brezilyalı futbolcu Vagner Love, idmanda yer almadı.

Süper Lig'in 15. haftasındaki Akhisar Belediyespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve ilk bölümün son haftasındaki Galatasaray müsabakasında forma giymeyen Vagner Love, izin alarak ülkesine gitmişti.

Deneyimli oyuncu, turuncu-yeşilli ekibin ikinci devre kamp çalışmalarına da katılmamıştı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan futbolculardan Isaac Sackey katılmazken, Nuru Suley ise fizyoterapist eşliğinde koştu.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Lamine Gassama ve Fabrice N'Sakala ile kendilerinden takım bulmaları istenen Abdoulaye Ba, Gökay Iravul ve Sajad da idmanda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.