Antep Reis ile imzaladı!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, savunma hattına takviye yaptı. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Wallace Reis ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Resmi siteden yapılan bildiride, ”Kulübümüz, Brezilya’nın Gremio Kulübünde forma giyen tecrübeli stoper Wallece Reis Da Silva’yı renklerine bağladı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Reis’e hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.” denildi.



Wallace Reis kimdir?



29 yaşındaki futbolcu, 2008-2010 sezonları arasında ülkesinin takımlarından Vitoria’da 70 maçta 3 gol attı. Daha sonra 1 sezon Corinthians forması giyen 1.83 boyundaki stoper, 2013-2016 sezonlarında ise Flamengo’da 87 maça çıktı ve 5 kez rakip ağları havalandırdı. Sambacı, 2016 yılından bu yana Gremio’da top koşturuyordu.