Ba bavulunu topladı!

AJANSSPOR ÖZEL-

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Portolu savunmacı Abdoulaye Ba sezon öncesi Aytemiz Alanyaspor'a 1 yıllığına kirallık olarak gönderilmişti. Alanyaspor'da performansından memnun olunmayan Ba, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Alanya'dan ayrıldı.

Akdeniz temsilcisinin de Sajad ile Gökay İravul da antrenman öncesi takımdan ayrıldı.

18 maç 1 gol

26 yaşındaki stoper geçen sezon Fenerbahçe'de 17'si ilk 11 olmak üzere 18 maçta görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı. Deneyimli savunmacı, Alanyaspor formasıyla bu sezon ise 10 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.