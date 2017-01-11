Beşiktaş aradığı golcüyü buldu!

Siyah-beyazlılar; aradığı uzun boylu, kafa toplarına hakim, sırtı dönük oynama özelliklerine sahip forveti Dortmund’da buldu Her yıl istikrarlı bir grafik çizen Ramos için girişimler başladı.

Uzun uğraşlara rağmen Samuel Eto'o'yu renklerine bağlamayı başaramayan Beşiktaş yönetimi; uzun boylu, kafa toplarına hakim, sırtı kaleye dönük oynayabilecek forvet arayışlarını sürdürüyor. Kartal'da, Bilic'in öğrencisi Simone Zaza için girişimler devam ederken, siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. Bir süredir adı Çin takımlarıyla anılan Dortmund'un Kolombiyalı golcüsü Adrian Ramos... Bu sezon sadece 7 maçta forma giyen ve Alman ekibinin gözden çıkardığı 30 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın düğmeye bastığı bildirildi. Adı Çin takımlarıyla anılmasına rağmen resmi teklif gelmeyen Ramos için Beşiktaş'ın çok uygun şartlarda bir pazar olabileceği belirtildi. Zaza ve Jackson konularında yapılacak temasların ardından Adrian Ramos için de girişimlerin başlayacağı belirtildi.

42 DAKİKADA GOL YA DA ASİST

Beşiktaş'ın peşinde olduğu 1.85 boyundaki Ramos'un özellikleri şöyle: Bir gözü sürekli toptadır, bu sebeple savunma arkasına çok iyi hareketlenir. Ofsayttan kendini kurtarmayı çok iyi bildiği için kaleciyle karşı karşıya kalmakta bir uzman. Güçlü bir futbolcu olduğu için rakipten darbe almasına karşın kolay yıkılmaz ve şutunu atar. Kendini boşa çıkartarak hava toplarına da etkili vuruşlar yapabiliyor. Topu hücumda iyi saklar. Kariyer zirvesini yakaladığı Hertha Berlin'de 2014 yılında her 42 dakikada bir ya gol atıyor ya da asist yapıyordu.

İKİ CİDDİ SAKATLIK GEÇİRDİ

Ramos iki kez ciddi sakatlık geçirdi. 2014-15'te ayak bileği yaralanması nedeniyle 91 gün forma giyemeyen Kolombiyalı, aynı sezon lif yırtılması nedeniyle de 35 gün görev yapamadı. (Fotomaç)