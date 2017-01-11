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Beşiktaş'ın zemin korkusu!

Tarih11 Ocak 2017 , 11:11

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Beşiktaş'ın zemin korkusu!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Osmanlıspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta endişe hakim... Rakibin gücü kadar kötü hava şartları ve Osmanlı Stadı'nın buz tutan zemini de teknik heyeti düşündürüyor.

ÜÇ PUANA MECBURUZ!

İkinci yarıya mutlaka galibiyetle başlamak isteyen teknik direktör Şenol Güneş mücadele gücünün ön plana çıkacağı maç öncesi futbolcularına sert uyarılar yapıyor. Tecrübeli hoca, "3 puana mecburuz" ifadesini kullanıyor.

Kaynak : Takvim

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