NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'la ismi anılan ancak gerçekleşmeyen Eto'o transferini değerlendirdi ve "Şenol Güneş'i dinleyin. Beşiktaş'ta bir tek Şenol Güneş'e güveniyorum" dedi.

Beşiktaş'taki transfer çalışmalarını değerlendiren Mehmet Demirkol, "Beşiktaş'a bakıldığında Şenol Hoca ne istiyor ona bakın. Şenol Hoca'nın istediğini iyi dinlemek kazım. Kerim eğer Antalya'ya Okey derse, Eto'o transferi muhtemelen 2 hafta önce bitmişti. Eto'o, Beşiktaş'ı istiyor. Bu net. Eto'o, sezon başında da Galatasaray'a gitmek istedi. Beşiktaş olayı kapanınca Galatasaray'a gitmek istedi. Adam hırslı. Şampiyonlar Ligi, kuvvetli olan bir takımda oynamak istiyor. 36 yaşında, 120 milyon Euro'su var. En zengin Afrikalı sporcu. Ama hala istiyor. Hem para hem de oyun istiyor. Adam çok hırslı. Enterasan, olmayınca Beşiktaş taraftarı çok üzüldü. Bunun güzelliğini düşünsene. Şampiyon takım taraftarı bunu çok istiyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Kişisel olarak inanılmaz bir şey. Allah, herkese böyle kariyer nasip etsin." dedi.

Şenol Güneş'in Samuel Eto'o'yu istemediğini kaydeden Demirkol, "Şenol Hoca, "Benim ihtiyacım Eto'o değil." diyor. Şenol Hoca'yı dinleyin. Eto'o'nun, Şenol Hoca'yı şaşırtacağını düşünüyordum. Bazen teknik direktörlerin başına böyle şeyler gelebilir. Dışarıdan baktığınla yanına geldiğinde farklı olabilir. Şenol Hoca olsan bile. Çütnkü bunun örneklerini çok yaşadık. Ben bu takıma gidersem bu oyuncuyu kullanmam diyen teknik direktörün o oyuncuyu en çok kullanan çalıştırıcı olduğunu gördük. Çünkü antrenmanda ona uyğun olduğunu görürsün. Adam pivot santrafor istiyorum der, pivot santraforluk da yapabilir. Oyuncu seni şaşırtır. Beşiktaş'ta futbol aklı olarak -kusura bakmasınlar- bir tek Şenol Hoca'ya güveniyorum. Scout ekibine falan da güvenmiyorum. Şenol Hoca, 'Stoper istiyorum' diyor. Stoper hariç herkesi alıyorlar. Bu mantıklı değil. Buna rağmen Şenol Hoca uğraşıyor. Başkası yapmaz." ifadelerini kullandı