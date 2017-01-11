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Bruma'ya hayran kaldılar!
11 Ocak 2017 , 10:45
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Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Armindo Bruma, Araplar'ı da kendine hayran bıraktı.
DİKKATLERİ ÇEKTİ
Galatasaray'ın önceki gün El İttifak ile oynadığı hazırlık maçında çok iyi bir futbol oynayan ve takımının tek golünü atan Portekizli yıldız, Suudi Arabistan kulübünün başkanı Abdulaziz Al-Dossary'nin dikkatini çekti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen Al-Dossary'nin şaka yollu Armindo Bruma'nın fiyatını sorduğu ortaya çıktı.
ŞU AN FİYATI YOK!
Sarı-Kırmızılılar'ın ise "Şu an Bruma'nın fiyatı yok. Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın futbolda Çin'e benzer bir yatırım düşündüğü bir süredir konuşuluyordu.
Kaynak : Takvim
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