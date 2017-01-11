Çelik'ten Kayserispor'a destek çağrısı!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Kulübünün ara transfer yapabilmesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile lisans sorununu çözebilmesi için gerekli olan 12 milyon ile, oyunculara acilen dağıtılacak para konusunda herkesin elini taşın altına koymasını istedi.



Çelik” Kentte yaşayanlar, İstanbul’daki hemşehrilerimiz ve yurt dışındaki gurbetçilerimiz olmak üzere herkesin desteğini bekliyoruz. Kulüp başkan adayı doktor teşhisi koymuş. Hastayı ayağa kaldırmak için gereken tedavi masraflarını bulmak hepimizin boynunun borcu'” dedi

Kentteki medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Büyükşehir belediye başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin marka şehir olması için spor kulüplerine sahip çıkılmasını istedi. Kayserispor ve Erciyesspor’un yanı sıra kayak ve okçuluk gibi dallardaki yatırımlara da değinen Çelik, sarı kırmızılı kulübün başkan adayı tarafından dün açıklanan mali tablonun Kayserispor’daki durumu ortaya koyduğuna değindi.

Çelik, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi :

“Bu güne kadar takımı öyle yada böyle yöneten bir grup vardı. O grup bizden bu kadar, yeter biraz da başkaları yönetsin dedi. Koca şehirden hadi arkadaş deyince maddi durum nedeniyle kimse çıkmadı. Kentin yöneticileri olarak bir arkadaşa görev verildi. Bu vekalet 19 Aralık’da, resmiyete dönüşecek. Kayserispor’un geleceği, belediyenin bir görevi olarak algılanıyor. Belediye olarak biz kanunların el verdiği ölçüde yardım yaparız. Ama, ortaya aciliyet isteyen bir durum var. Kendisi doktor olan başkan adayı Erol Bedir, mevcut duruma teşhisi koyup, reçeteyi yazmış. Hastanın ayağa kalkması için ilaç parasına, tedavi parasına ihtiyaç var. Herkes elini taşın altına koymalı. Kayseri halkı, kamu kurum kuruluşları, belediyeler, odalar ve STK’lar bu fotoğrafı iyi okumalı. Kentte yaşayanlar, İstanbul’daki hemşehrilerimiz ve yurt dışındaki gurbetçilerimiz olmak üzere herkesin desteğini bekliyoruz. Kayserispor hepimizin derdi olmalıdır. Bu takımın kaygısını herkes taşımalıdır.”

BAŞKAN ADAYI BEDİR “SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Kayserispor başkan adayı Erol Bedir, Antalya kampında bulunan oyuncuların ve ara transfer için gerekli para ve TFF’deki lisansla ilgili maddi sorunu kısa sürede çözeceklerini söyledi. Bedir, “Kayserispor’a herkes sahip çıkarsa kısa süreli sorunlarımızı öncelikle, diğerlerini daha sonra çözecek güce sahibiz. Kayseri,ortadaki mevcut borcun altından sanıyorum kalkacaktır. Süper ligde maddi açıdan bizden daha zor durumda olan kulüpler var. İlk planda TFF ile sorunumuzu çözersek, takıma kimsenin ummadığı oyuncuları kazandıracağız” dedi.