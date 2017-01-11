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Chedjou sürprizi!

Tarih11 Ocak 2017 , 21:41

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Chedjou sürprizi!

Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Aurelien Chedjou, twitter hesabından geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözden çıkardığı, yönetim kurulunun da satışına onay verdiği Aurelien Chedjou geleceği ile ilgili açıklama yaptı. Kamerunlu savunma oyuncusu bir Galatasaray taraftarının, "Bizimle misiniz?" sorusunu yanıt verdi. Chedjou, "Hala haziran ayına kadar kontratım var" diyerek, İstanbul'da kalacağının sinyalini verdi.

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