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Chedjou sürprizi!
11 Ocak 2017 , 21:41
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Aurelien Chedjou, twitter hesabından geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözden çıkardığı, yönetim kurulunun da satışına onay verdiği Aurelien Chedjou geleceği ile ilgili açıklama yaptı. Kamerunlu savunma oyuncusu bir Galatasaray taraftarının, "Bizimle misiniz?" sorusunu yanıt verdi. Chedjou, "Hala haziran ayına kadar kontratım var" diyerek, İstanbul'da kalacağının sinyalini verdi.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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