Çinlilerden Podolski garantisi!

Beijing Guoan, yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifini verdi. Çin ekibi, “Bize verdiğiniz süreye kadar beklememize gerek yok. Podolski’yi alıyoruz” mesajını iletti. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray’a 7 milyon euro ödeneceği öğrenildi.

Galatasaray’da Lukas Podolski ile yollarını ayırmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların “20 Ocak’a kadar kararınızı verin” restine Çinliler kısa süre içinde karşılık verdi. Beijing Guoan Kulübü, 32 yaşındaki Alman futbolcunun transferinde kararlı olduğunu yineledi ve belirtilen tarihten önce bu işi bitireceğini iletti. Böylece Galatasaray Lukas Podolski’yi 7 milyon euroya Çin kulübüne satacak. Daha önce menajerler aracılığıyla Galatasaray’la temas kuran Çinliler resmi yoldan sarı-kırmızılılara tekliflerini bildirdiler.

Çin ekibi, “Hiç merak etmeyin. Bugün 20 Ocak’a kalmayacak. Hem siz hem biz mutlu olacağız. Podolski’yi alıyoruz. Buna göre planlarınızı yapabilirsiniz” mesajını ilettiler.

Söz Podolski’de

Galatasaray öneriyi kabul etti ama transfere nokta konulması için Lukas Podolski’nin ‘tamam’ demesi bekleniyor. Ülkesinden dönen Lukas Podolski’nin Çin kulübüyle görüşmesinin sonuçlanmasını bekleyen Galatasaray buna göre transferde forvet hattına takviye yapacak. Konuyla ilgili dün Milliyet’e konuşan Galatasaraylı idareciler ise, “Podolski artık gitti denilebilir. Çin kulübüyle alacağı para konusunda detayları görüşüyor. O noktalanır noktalanmaz bu transfer açıklanır” dediler. Galatasaray Podolski’den gelecek parayla forvet dışında stoper ihtiyacını da karşılayacak.

Bir buçuk sezonda 15 gol!

2015 yılında Galatasaray’a gelen Lukas Podolski 33 maçta forma giydi. Alman yıldız 15 kez rakip fileleri sarstı. (Fanatik)