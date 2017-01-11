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Ekici için bir iddia daha!
11 Ocak 2017 , 23:01
Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularının başında yer alan Mehmet Ekici ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sabah Gazetesi Muhabiri Fatih Doğan, Olcay Şahan'ın Trabzonspor'la anlaşmasının ardından yeni gelişmelerin olduğunu belirtti.
Doğan, "Olcay-Ekici takas olacak, Ekici kabul ederse Bjk'nin futbolcusu olarak Trabzon'da sezon sonuna kiralık oynayacak. M.Ekici'nin şahsen görüşmesini önce Trabzon yapacakmış, sonra BJK masaya oturması yöntemi belirlenmiş." ifadelerini kullandı.
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