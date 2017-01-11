Emenike ve Wiel'e yakın takip!

Fenerbahçe’de Gregory Van der Wiel ve Emmanuel Emenike’nin durumu yakından takip ediliyor.

Devre arası döneminde kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe’de Gregory Van der Wiel ve Emmanuel Emenike’nin durumu yakından takip ediliyor. Transferde bütçe yaratmaya çalışan sarı-lacivertlilerin en azından kiralık bile olsa iki yıldızı takımdan göndermeye çalıştığı aktarıldı.

İki yıldızdan gelecek maddi güç ile transfere devam etmesi beklenen Fenerbahçe’nin bu nedenle işlerinin aksadığı aktarıldı. Bu arada her iki yıldızın da İstanbul’da kalarak tesislerde salonda kuvvet çalıştıkları kaydedildi. Bu arada Wiel ile ilgili Portekiz takımı Sporting Lizbon’un devreye girdiği ve görüşmeler yaptığı öğrenildi. (Milliyet)