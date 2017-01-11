Eto'o ve şampiyonluk açıklaması!

AJANSSPOR - Kulüpler Birliği Vakfı ve Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Merkez Hakem Kurulu Semineri’nde özel açıklamalarda bulundu. NTV Spor’a özel bir röportaj veren Gümüşdağ, video hakem uygulaması, şampiyonluk yarışı ve gündemden düşmeyen Samuel Eto’o konusuyla ilgili açıklamalar yaptı. Gümüşdağ’ın yaptığı açıklamalar şu şekilde :



“Hataların fazla olduğu ama art niyetin olmadığı bir ilk yarı oldu. MHK başkanımızla konuştuk. İyi bir süreç yaşadıklarını paylaştık. Bu süreçte 5-6 günlük bir çalışma yapılmış. İyi geçtiğini söyledi. Bu ülkede 2016 yılında ilk kez video hakemliğin olması gerektiğini söyleyen kişiyim. Yusuf bey de bu konuya çok açıktı. Rosetti’den de destek aldı. Protokol imzalandı. Mart ayı itibarıyla denemeye başlayacağız. Kulüpler video hakemliği konusunda mutabıktır.”



“Bu yıl ligi daha iyi yerde bitirmek istiyoruz”



“İyi oyun her şeyden kıymetli. Başakşehir doğru temeller üzerine kuruldu. Bir sistem içinde giden bir kulübüz. Dolayısıyla 2 sene 4. olarak bitirdik. Bu yıl daha iyi yerde bitirme hedefimiz var. Beni kim görse tuttuğu takımı söylüyor ama bizim şampiyon olmamızı istediğini söylüyor. Bu övgü her şeyden kıymetli. Türk futboluna değer katmaya çalışacağız. Nerede ligi bitireceğiz, onu birlikte göreceğiz.”



“Şampiyonluk için erken değil”



“Takımdaşlığı verebilmek önemli. Var olduğu için birlikteyiz. 2 yıldır başardık. Bu 3. Yılımız. Bize yakışan yerde ligi bitirmek istiyoruz. İnanıyorum ki uzun vadede çok daha iyi başarılar elde ederiz. Şampiyonluk için erken değil. Ama bunlar zaman içinde oluşacak. Ligin son haftasına kadar yol var. Kulüpler çok önemli bütçelerle bu işi yönetiyor. Biz mütevazı bir bütçeyle yönetiyoruz kulübü ve büyük hayaller kuruyoruz. Ben ligin ikinci yarısının güzel geçmesini diliyorum. Hakem arkadaşlara da başarılar diliyorum.”



“Eto’o transferinde çok net değildik”



“Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Bütçemizi denk bütçe yapmak istiyoruz. Diğer kulüplere saygı duyuyoruz. Eto’o transferinde çok net değildik. Bizden de istenen isimler var. Antalya başkanı Ali bey kalması için karar verdi. Antalyaspor için hayırlı olacağını düşünüyorum. Antalyaspor’un ligde kalması gerektiğine inanıyorum. Biz teklif yaptık ama onların da böyle bir kararı var. Kendilerine saygı duyuyoruz.”