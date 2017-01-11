Eto'o'yu Fransa'dan istiyorlar!

AJANSSPOR - Lille kulübünü satın almak için girişimlerini sürdüren Gerard Lopez, Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'ya göz dikti.

Fransa'nın ünlü France Football dergisinde yer alan habere göre; bir yandan takımı gençleştirmeye çalışan Lille yönetimi bir yandan da sansasyonel bir transfer yapma peşinde. Transfer listesinin ilk sırasında ise Samuel Eto'o var.

2016'nın son günlerinde Eto'o ile ilk teması gerçekleştiren Fransız ekibinin o tarihten bu yana Lille'in yeni projesini Eto'o'ya anlattığı, Kamerunlu yıldızın ise dinlemede olduğu kaydedildi.

Gerard Lopez'in takımı tam olarak satın almasının ardından takımın başına Arjantinli Marcelo Bielsa getirilecek. France Football'a yakın kaynaklar, Eto'o transferinin gerçekleşmesi için Bielsa'nın onayının gerektiğini ifade etti.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hafta sonu yaptığı açıklamada Eto'o için Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan transfer teklifleri aldıklarını söylemiş fakat en sonunda onu takımda tutmaya karar verdiklerini bildirmişti.

AJANSSPOR