Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!

Trabzonspor, Mehmet Ekici’ye karşılık Aatif’ı istemekten vazgeçmedi; Faslı yıldız ise Bordo-Mavililer’e gitmeme konusunda ısrar edince transfer bir türlü bitmedi. Ekici konusunda farklı kulüplerle ilgili iddialar ortaya atılsa da yıldız futbolcu, Fenerbahçe’ye, “Ben sizle anlaştım. Başka takıma gitmem” mesajı gönderdi.

Fenerbahçe’de, “Bitti” gözüyle bakılan Mehmet Ekici transferinde bir türlü müjdeli haber gelmedi. Trabzonspor, oyuncusuna karşılık, Aatif’ı isteyip, “Ya onu verirsiniz ya da bu transfer olmaz” diyerek kapıları kapattı. Faslı futbolcu ise, “Trabzonspor’a kesinlikle gitmem. Gerekirse kadro dışı kalmayı göze alırım” diyerek Bordo-Mavililer’in teklifini redetti. Fenerbahçe ile Mehmet Ekici her konuda anlaşmaya varsa da taraflar arasındaki bu pürüz aşılamadığı için transfer bir türlü noktalanamadı.

‘Benim için iş bitti’

Yaşanan bu gelişmeler sonrası başarılı orta saha oyuncusu ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Mehmet Ekici için Trabzonspor’un, Beşiktaş’la Olcay Şahan karşılığında anlaştığı öne sürüldü. Bu iddialar Sarı-Lacivertliler’i endişelendirse de Mehmet Ekici’den gelen mesaj, tüm endişeleri sona erdirdi.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe yönetimine, “Ben sizle anlaştım. Benim için bu iş bitti. Kulübüm eğer beni ocak ayında göndermezse, yarım sezon daha Trabzonspor’da oynarım. Sezon sonunda sözleşmem bitince de gelip size imza atarım” garantisi verdi.

‘Karar sizin...’

Mehmet Ekici’nin, bu sözlerinin benzerini Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’ya da, “Benim gönlüm, size para kazandırarak ayrılmaktan yana. Ancak ocak ayında gitmeme izin vermezseniz, yapacağım bir şey kalmıyor. Sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılırım. Karar sizin” ifadelerini kullanarak aktardığı öğrenildi. (Fanatik)