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Fenerbahçe için sürpriz iddia!

Tarih11 Ocak 2017 , 23:47

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Fenerbahçe için sürpriz iddia!

A Spor'un son dakika verdiği bilgiye göre, Fenerbahçe Ömer Ali Şahiner'i transfer etti.

Detaylar birazdan...

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