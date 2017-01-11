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Fenerbahçe için sürpriz iddia!
11 Ocak 2017 , 23:47
Devre arasında kadrosunu ilk olarak Oleksandr Karavayev ile güçlendiren Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i transfer etti.
Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, geçtiğimiz haftalarda Radyospor'da Ömer Şahiner ile ilgili açıklamalarda bulumuştu.
Şan, "Ömer Ali Şahiner bizim evladımız hiçbir takıma göndermiyoruz. Teklifler oldu fakat Ömer Ali sezonu Konyaspor'da tamamlayacak. 2-3 milyon Euro gibi rakamlara onu satmayı düşünmüyoruz. 5-6 Euro gibi rakamlar konuşuluyor. Ancak bu fiyat aralığında bir teklif gelirse hem kulüp hem de Ömer Ali'nin geleceği için değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.
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