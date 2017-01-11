Fenerbahçe ikinci sınavında!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da gerçekleştirdiği kamp ile hazırlanan Fenerbahçe, bugün Arnavutluk ekibi Partizani Tiran ile karşı karşıya gelecek. Antalya Akdeniz Stadyumu’nda saat 20:00’de başlayacak maç teve2’den canlı yayınlanacak.



Ligin ilk yarısını Medipol Başakşehir’in 5 puan gerisinde 4. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni transfer Oleksandr Karavaev çıktığı ilk hazırlık karşılaşmasında attığı 1 gol ve yaptığı 1 asist ile teknik heyeti ve taraftarları heyecanlandırdı.



Sakatlığından dolayı Süper Lig'de ilk yarıda yalnızca 5 maçta forma giyebilen Fernandao'nun üç golü de Emenike'yi gözden çıkaran Dick Advocaat'ı oldukça memnun etti. Ayrıca Trabzonspor’a takası gündeme gelen Aatif Chahechouhe de takımın kampına katıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Arnavutluk ekibi Partizani Tirana ise kendi liginde liderin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe bu karşılaşmayla birlikte Antalya kampındaki ikinci maçını oynamış olacak. İlk hazırlık maçında Denizlispor ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler,mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.