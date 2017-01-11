Fenerbahçe'den 2. Ukrayna seferi!

Volkan Şen sakatlanınca Zorya’da forma giyen Petryak’ı gündemine alan Kanarya, 10 numara için de D.Kiev’in 25’lik yıldızı Sydorchuk’u gözüne kestirdi

F.BAHÇE, Ukrayna’da bulduğu madeni işlemeye devam ediyor. İlk maçında gol ve asist yapma başarısı gösteren Karavaiev’den çok memnun kalan sarı-lacivertliler, Ukraynalı yıldızın hemşehrilerini de kadrosuna katmak istiyor. Volkan Şen’in Denizlispor’la oynanan hazırlık maçında sakatlanmasıyla sol kanat için arayışlara başlayan Kanarya, tıpkı Karavaiev gibi Shakhtar’ın oyuncusu olmasına rağmen kiralık olarak Zorya’da forma giyen Sergiy Petryak’ı gündemine aldı.

KİRALIK FORMÜLÜ

BU sezon UEFA Avrupa Ligi’nde F.Bahçe’ye karşı iki maçta da mücadele eden 22 yaşındaki sol kanattan etkilenen teknik direktör Dick Advocaat, yönetime “Petryak ihtiyacımızı karşılar” şeklinde görüş bildirdi. Bunun üzerine görüşmeleri hızlandıran F.Bahçe yönetimi, milli oyuncuyu kiralamak için iyi ilişkiler kurduğu Zoryalı idarecilerle ilk teması gerçekleştirdi.

KANARYA’NIN asıl bombası ise Sergiy Sydorchuk.. Aatif’ın Trabzonspor’a transfer olmak istememesi üzerine Mehmet Ekici’de gelişme kaydedemeyen sarı-lacivertliler, ‘B planı’nı devreye soktu. Orta sahanın ofansif yükünü sırtlayabilecek potansiyelde olan 25 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti F.Bahçe’nin gözünü korkutsa da bu futbolcu için de kiralama formülü gündemde.