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Forma numarası belli oldu! Rodrigues...
11 Ocak 2017 , 14:39
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Galatasaray’ın Yunanistan’ın PAOK ekibinden transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayı giydi. 3.5 milyon Euro karşılığında kadroya dahil edilen 26 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Galatasaray’da 16 numaralı formayı tercih etti.
4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Rodrigues, kulübün resmi internet sitesinden paylaşılacak haber için poz verdi.
Bu sezonun kalan bölümü için 675 bin Euro sabit transfer ücreti alacak olan Rodrigues, sonraki 4 sezon için ise yıllık 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.
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