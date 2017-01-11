FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi konusundaki en büyük sakıncanın oyun kurallarına adapte edilip edilmeyeceği olduğunu söyledi.

Antalya'da gerçekleştirilen 2016-2017 Sezonu Devre Arası Hakem ve Gözlemci Semineri'nin son gününde VAR ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, sunum yaptı.

Sunumu takip eden FIFA kokartlı hakemler Mete Kalkavan, Halil Umut Meler, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa ile Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, VAR ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sitemin deneme aşamasında olduğunu aktaran Kalkavan, "Biz de herkes gibi gelişmeleri takip ettik. En büyük sakıncası futbol oyun kurallarına adapte edebilmekte. Çünkü ihtiyaç olduğunda oyunun kesilmesi gerekiyor. FIFA, bunun sakıncalarını ve faydalarını gözlemleyecektir. Teknolojinin hayatımızın diğer yerlerinde olduğu gibi futbolun içine girmesi gayet normal. Umarım sağlıklı bir şekilde futbol oyun kurallarına adapte edilebilir ve biz de bundan faydalanırız." dedi.

Seminerde FIFA kokartı takan genç hakem Halil Umut Meler, "Türk futbolu ve hakemliği için olumlu bir sistem olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Meler, FIFA kokartı takmasıyla ilgili ise gururlu ve mutlu olduğunu, Cüneyt Çakır'dan alacağı bayrağı daha ileri taşımak istediğini sözlerine ekledi.

- Teknik adamların görüşleri

Fuat Çapa, Roberto Rosetti'nin anlattıklarının çok güzel olduğunu belirterek, "Günümüz futbolunda hakemlerin kararları çok tartışılıyor. Bunlar bir şekilde aradan kalkmış olacak. İyi bir şekilde değerlendirilirse çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Maçların VAR kararları için sık sık durmayacağını ifade eden Çapa, "Futbol, duygusal bir oyun. Bu duyguyu oyunun içinde tutmak lazım. VAR, belirli pozisyonlarda kullanılacak. Bence güzel bir uygulama olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk ise VAR'ın net hataları ortadan kaldıracağına değinerek, şunları kaydetti:

"Video Yardımcı Hakemlik sistemine olumlu bakıyorum. Futboldaki çok net hataların ortadan kalkacağı, hakların yerini bulacağı bir sistem. Doğru uygulanırsa zaman içinde çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu uygulamayı destekliyorum. Bazen insanların oyunun durması konusunda çekinceleri oluyor. Ancak futbolda oyun zaman zaman duruyor. Bazen itirazlar, konuşmalar ve sakatlıklar oluyor. Doğru bir planlamayla hedefine ulaşacağını düşünüyorum."