Galatasaray üç koldan saldırıyor!

Aslan’da stoper alarmı... Chedjou’yu kadro dışı bırakan, Serdar Aziz ve Koray Günter’in de sakatlıkları nedeniyle elinde Hakan Balta ve Semih dışında stoperi kalmayan Galatasaray, bu hafta içinde kadrosuna en az 1 takviye yapmak istiyor.

Konyaspor’la cumartesi günü deplasmanda oynanacak lig maçıyla ikinci yarının startını verecek olan Sarı-Kırmızılılar, öncelik savunma hattında olmasına rağmen ilk transferini hücum hattına Garry Rodrigues’le yapmıştı.

Teknik direktör Riekerink ise yöneticilerle yaptığı görüşmede zamanın azaldığını ve bir an önce stoper transferinin yapılması gerektiğini bildirdi.

Geniş bir liste üzerinde çalışan yönetim de, dünyanın dört bir yanındaki girişimleri hızlandırdı. Bu doğrultuda gelinen son nokta şöyle:

Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen, teknik heyetten de tam not alan Vitor Hugo’dan Galatasaray’ın kolay kolay vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor. Bonservisinin yarısı Sao Paulo’da diğer yarısı da Palmeiras’ta bulunan Brezilyalı 25 yaşındaki savunmacının maliyeti 10 milyon Euro’ya yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bu transfer için belirlediği bütçe de 5 milyon Euro civarında. Oyuncunun Galatasaray’a gelmeyi çok istemesi, Cim Bom’un tek avantajı. İş zora girse de Cim Bom, Vitor’un peşini bırakmıyor. Galatasaray’ın uzun süredir pazarlık halinde olduğu Hugo’nun Cim Bom’a gelmeyi çok istemesi avantaj olarak görülüyor..

Liverpool’dan ayrılması kesinleşen Mamadou Sakho, terör olayları nedeniyle İstanbul’a gelmeye sıcak bakmıyordu. Galatasaray Yönetimi, Fransız savunmacıyı bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Maddi olarak bu transferde sorun yaşamadığı öğrenilen Sarı-Kırmızılılar’ın tek sıkıntısı güvenlik konusu. Eğer Sakho bu doğrultuda ikna edilebilirse, en azından kiralama yöntemiyle 27 yaşındaki futbolcunun kadroya katılma ihtimali söz konusu. Ancak başta Sevilla olmak üzere bu transferde Aslan’ın çok sayıda rakibi var.

Şu sıralarda Riekerink’in en çok istediği oyuncu. 1.84 boyunda olmasına rağmen hava toplarındaki etkisiyle bilinen Hırvat stoperin, savunmadaki en önemli sorunu çözeceği düşünülüyor. Ancak Dinamo Kiev’de düzenli olarak oynayan 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli bir hayli yüksek. Ukrayna kulübünün kapıyı 10 milyon Euro’dan açtığı konuşuluyor. Galatasaray Yönetimi ise bu transfer için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardı ve Vida’yı ikna ederek, oyuncunun da kulübe baskı yapmasını bekliyor. (Fanatik)