Galatasaray'ın teklifi için ne dedi?

AJANSSPOR- Galatasaray'ın savunma hattı için düşündüğü isimlerden biri olan Ermin Bicakcic, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sport Bild'e konuşan 26 yaşındaki oyuncu ilk 11'de forma giyemediği için şaşkın olduğunu söylerken, "Sözleşmemi kenarda oturayım diye uzatmadım. Sahanın içinde mücadele ederek para kazanmak istiyorum" dedi. Boşnak oyuncu bu sezonun başında Hoffenheim ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmıştı.

Sport Bild'e göre Bicakcic'e başta Galatasaray olmak üzere İngiltere'den 1 ve Almanya'da 2 teklif var. Bicakcic transfer iddiaları için ise şöyle konuştu: "Hoffenheim'daki durumumun düzeleceğini umuyorum. Aksi halde başka seçenekleri değerlendirebilirim."

2014'te Braunschweig'dan transfer edilen 26 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon sadece 8 resmi maçta görev alabildi.