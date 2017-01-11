"Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyerek..."

Futbolun oskarı olarak değerlendirilen, daha önce Ballon Dor FIFA olarak anılan “The Best”in ödül töreninde muhteşem geçit.

Gecede 2016’nın en iyisi Real Madrid’den Ronaldo seçilirken, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal başkanı Şenes Erzik, en çok ilgi gören isimlerin başında yer aldı. FIFA ve UEFA’da yıllarca ülkemizin temsilcisi olarak yer alan Erzik, haziran ayında emekli olacağını dile getirdi. Şenes Erzik, Ronaldo’nun bu sezon gösterdiği performansla bu ödülü hak ettiğini de sözlerine ekledi.

Galatasaray’dan teklif alan ancak bunu kabul etmeyip Çin’in FC Shenzen takımına giden teknik direktör Clarence Seedorf da hata yaptığını söyledi. Hollandalı teknik adam, “Hata yapmışım. Şu an için tekrar teklif olursa kabul ederim” diye konuşan Seedorf’un, Riekerink konusundaki yorumu ise oldukça çarpıcıydı:

“Galatasaray’ın başındaki teknik direktör de Hollandalı ama tanımıyorum. Çünkü pek kariyeri yoktu.”

Geçen yıla göre daha az konuğun yer aldığı geceye 100 seçkin isim davet edilirken, kırmızı halı yerine yeşil halıdan geçildi ve konuklar bu şekilde salona girdi.

Gecede yer alması için davet edilen Messi ve Iniesta dahil 4 Barcelonalı da bugün oynanacak maçı bahane ederek gelmedi.

Ödül töreninde yer alan diğer tanıdık isim de Geremi idi. Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olarak Türkiye’nin futbol tarihinde yerini alan Kamerunlu eski futbolcu, eşi ile birlikte Türkiye’yi çok özlediğini ifade etti. Süper Lig’i yakından takip ettiğine de vurgu yapan Geremi, terör olaylarına çok üzüldüğünü de dile getirdi.

Gecenin sunuculuğunu Amerikalı ünlü aktör Eva Longoria ve Marco Scharyl üstlenirken, Naturally 7 de canlı müzik şovuyla ödül törenine renk kattı.

Çin’deki görevini geçen ay bırakan Seedorf, Galatasaray’dan teklif bekliyor.

TFF Onursal Başkanı Erzik, 6 ay sonra emekli olacağını açıkladı.