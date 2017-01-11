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Garrincha'nın torunu Ada'ya transfer oldu!
11 Ocak 2017 , 16:12
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- Futbol
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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Brezilyalı Garrincha'nın İsveçli torunu Henrik Johansson, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford ile 2,5 yıllık anlaşma yaptı.
Brentford Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki kanat oyuncusunun B takımıyla sahaya çıkacağı bildirildi.
Futbol tarihinin en iyi dripling yapan oyuncusu olarak gösterilen Garrincha, Brezilya ile 2 kez (1958 ve 1962) Dünya Kupası kazanmıştı. Dedesi gibi kanatta görev alan Johansson, İsveç temsilcisi Halmstad'ın 19 yaş altı takımında forma giyiyordu.
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