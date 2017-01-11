Garrincha'nın torunu Ada'ya transfer oldu!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Brezilyalı Garrincha'nın İsveçli torunu Henrik Johansson, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford ile 2,5 yıllık anlaşma yaptı.

Brentford Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki kanat oyuncusunun B takımıyla sahaya çıkacağı bildirildi.

Futbol tarihinin en iyi dripling yapan oyuncusu olarak gösterilen Garrincha, Brezilya ile 2 kez (1958 ve 1962) Dünya Kupası kazanmıştı. Dedesi gibi kanatta görev alan Johansson, İsveç temsilcisi Halmstad'ın 19 yaş altı takımında forma giyiyordu.