Gaziantepspor'a kötü haber!

Gaziantepspor'un pazar günü ilk kez yeni sahasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının oynanması zora girdi.

Spor Güvenlik Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmede, stadın birçok eksiğinin bulunduğu ve sahanın çok sayıda eksiklerinin tamamlanmaması nedeniyle oynanmasına izin verilmeyeceği iddia edildi.

Vali yardımcısı Halil Uyumaz başkanlığında toplanan spor güvenlik kurulunda emniyet ve jandarma temsilcileri, Gaziantepspor temsilcisi, spor hizmetleri il müdürlüğü temsilcisi, tff temsilcisi, taraftarlar derneği, sağlık müdürlüğü, basketbol il temsilcisi,

hazine avukatı, özel güvenlik kuruluşları temsilcileri, itfaiye ve büyükşehir belediye temsilcisi ile şehitkamil belediye temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda, yeni stadın teknik amaçlı emniyet açısından incelenmesine, eksiklerin cuma gününe kadar tamamlanması halinde maçın oynanmasına izin verilmesi kararı alındı.

Vali yardımcısı Halil Uyumaz'ın eğer cuma gününe kadar eksikler tamamlanmazsa maçın oynanmasına izin vermeyeceğini söylediği öğrenildi. Bu durumda cuma gününe kadar çevre il müdürlüğünden ve emniyetten gelecek raporun olumlu olması halinde maç oynanacak. Aksi takdirde Gaziantepspor-Antalyaspor karşılaşması yeni statta oynanmayacak.

(Gaziantep27)