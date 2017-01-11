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Hamit Altıntop için sürpriz iddia!

Tarih11 Ocak 2017 , 21:41

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Hamit Altıntop için sürpriz iddia!

Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırdığı Hamit Altıntop için süpriz bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, yollarını ayırdığı tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'a sportif direktörlük için teklif götürdü.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Hamit Altıntop'un sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirmişti. Sarı-kırmızılılar, Hamit Altıntop'a sözleşme fesih tazminatı olarak 825 bin euro ödeyecek. 

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