"Hasan Ali panzer gibi"

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, dayanıklılık testi öncesinde Lens ve Hasan Ali Kaldırım arasında ilginç bir diyalog yaşandı.



Jeremain Lens ile Hasan Ali Kaldırım arasında dayanıklılık testi öncesi ilginç bir diyalog yaşandı. Lens, dayanıklılık testi öncesi Hasan Ali'ye “Hasan Ali zaten sen Almandın değil mi, sen bizim hepimizi geçersin” ifadelerini kullandı.

Lens de dayanıklılık testi sonrası teknik direktör Dick Advocaat'a dönerek “Hocam burada haksız bir rekabet var. Biz bundan sonra bu çalışmalara Hasan Ali'yi ağırlık takarak sokalım, ancak dengelenir” diye espri yaptı.



Kaynak : AMK