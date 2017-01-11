- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Hiç düşünmeden kabul ettim"
11 Ocak 2017 , 09:51
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Yeniden Trabzon’la anlaşan Carl Medjani, “Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim” açıklamasını yaptı.
İspanyol kulübü Leganes ile sözleşmesini fetheden ve yeniden Trabzonspor ile anlaşan Carl Medjani çok mutlu olduğunu söyledi.
Faslı futbolcu, "Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim" şeklinde konuştu.
Kaynak : Takvim
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar