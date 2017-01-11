Yeniden Trabzon’la anlaşan Carl Medjani, “Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim” açıklamasını yaptı.



İspanyol kulübü Leganes ile sözleşmesini fetheden ve yeniden Trabzonspor ile anlaşan Carl Medjani çok mutlu olduğunu söyledi.



Faslı futbolcu, "Teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim" şeklinde konuştu.



Kaynak : Takvim