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İki transfer sezon sonuna kaldı!

Tarih11 Ocak 2017 , 10:50

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İki transfer sezon sonuna kaldı!

Pereira, Mas ve Akhisarlı Rodallega ile anlaşan Trabzonspor, iki oyuncuyla daha anlaşma sağladı. Fakat transferler sezon sonuna kaldı.

Geleceğin takımını kurmak için kolları sıvayan Bordo-Mavililer, Sion’un 23 yaşındaki forveti Moussa Konate ve Alanyaspor’da dikkat çeken 24 yaşındaki ofansif orta saha Emre Akbaba ile el sıkıştı.

Yönetim, bu transferler devre arasına yetişmediği için her iki oyuncuya da “Şimdi anlaşalım, sezon sonu sizin alalım” teklifini yapacak.

Öte yandan Trabzonspor’un bir süredir kadrosuna katmak için görüşme yaptığı Konate’nin menajerini Türkiye’ye davet ettiği ifade edildi. (Habertürk)

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