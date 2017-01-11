İlk hedef Pratto!

Samuel Eto’o defteri tamamen kapanıp, Mandzukic de sezon sonuna kalınca Beşiktaş'ın devre arası golcü arayışlarında Lucas Pratto ilk hedef haline geldi.



Brezilya kulübü Atletico Mineiro, siyah-beyazlıların kiralama önerisine olumsuz yanıt verip, Arjantinli forvet için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Şenol Güneş'in pivot santrfor talebine uyan ve sezon başında da gündeme gelen 28 yaşındaki Tangocu'yu kadroya katmakta ısrarlı olan yönetim, bu gelişme üzerine yeni teklife hazırlanıyor.



MADDİ ŞARTLAR ZORLANACAK

Beşiktaş, UEFA FFP ölçüleri dahilinde Pratto için verebileceği maksimum bonservis bedeliyle bir kez daha kapıyı çalacak. Bu arada Mineiro Futbol Direktörü Eduardo Maluf, Brezilya basınına “Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil. Bizim için değerli bir teklif gelirse Pratto da dahil her oyuncumuzu satabiliriz” açıklamasını yaptı. Takımıyla 2018 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, daha önce iki kez İtalyan ekibi Genoa'da oynayıp Avrupa macerası yaşamıştı



BONY DE İSTENİYOR

Beşiktaş, Lucas Pratto'nun alternatifi olarak bir diğer eski göz ağrısı Wilfried Bony'yi belirledi. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilya'da işler yolunda gitmezse, sezon başında da ilgilendiği ve Başkan Fikret Orman'ın golcü transferindeki favorisi Fildişili için bir kez daha Manchester City ile görüşmeyi planlıyor. Yönetim, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle anlaşma zemini arayacak. İngiliz basınında, 28 yaşındaki yıldız oyuncunun Stoke City ile kiralık sözleşmesini feshedip ara transferde kendine yeni bir kulüp arayacağı iddia ediliyor.



Kaynak : AMK