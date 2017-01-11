Kartal hazırlıksız yakalandı!

Ara transfer dönemine Ryan Babel'i kadrosuna katarak giren Beşiktaş'ta savunmaya yapılan Matej Mitrovic takviyesinin maliyeti ve nedeni tartışılırken, forvet konusunda yönetim tıkanmış durumda.



Uzun süredir görüştüğü Samuel Eto'o transferine bitti gözüyle bakan siyah-beyazlılar, Antalyaspor'un Kamerunlu oyuncuyu satmama kararı alması sonrasında hazırlıksız yakalandı. Eto'o'nun geleceğine çok inanan yöneticiler B planı hazırlamamanın sıkıntısını yaşıyor.



Maliyeti uygun, kaliteli ve ceza sahası içinde son vuruşları iyi olan bir forvet isteyen Kartal, arayışlara başladı. Menajerler kanalıyla kulübe isim yağıyor. Ancak Vincent Aboubakar transferinde ağzı yanan yönetim, ince eleyip sık dokuyor.



Kaynak : AMK