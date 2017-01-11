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Medjani resmen imzaladı!
11 Ocak 2017 , 14:27
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor, eski oyuncusu Carl Medjani ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Cezayirli futbolcu 1.5 yıl için toplam 2.1 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
- İlgili:
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- Trabzonspor
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