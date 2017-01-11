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Narsingh elden kaıyor!

Tarih11 Ocak 2017 , 17:26

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Narsingh elden kaıyor!

AJANSSPOR - Galatasaray'ın gündeminde olduğu ileri sürülen PSV'nin kanat oyuncusu Luciano Narsingh'in yeni adresi belli oluyor.

Hollanda basınında yer alan haberde, Narsingh'in, Premier League ekibi Swansea City'ye transfer olacağı kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'de olduğu vurgulandı.

Swansea City'nin, Narsingh için PSV Eindhoven'a yaklaşık 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

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