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Nazifoğlu'ndan flaş transfer açıklaması!

Tarih11 Ocak 2017 , 19:47

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Nazifoğlu'ndan flaş transfer açıklaması!

AJANSSPOR- Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ve İlker Koç'a konuştu.

Transfer gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulunan Levent Nazifoğlu, "Ahmet Çalık transferinden vazgeçmedik. Gençlerbirliği'nin kararını bekliyoruz. 2 milyon Euro teklif ettik, 2.5 milyon Euro söz konusu değil. Vitor Hugo da konuştuğumuz stoperlerden birisi, teklifimizi yaptık. Kaan Ayhan ismi gündemimize gelmedi. Forvet transferinde 5 isimle görüşüyoruz. Podolski giderse mutlaka forvet alacağız" dedi.

"Yasin'i affetmek gibi bir kararımız yok!"

Kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin konusunda ise Nazifoğlu, " Yasin Öztekin'i affetmek gibi bir kararımız yok. Yarın takımla birlikte idmanlara başlayacak" ifadelerini kullandı.

AJANSSPOR

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