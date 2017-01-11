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Olcay adım adım ayrılıyor!
11 Ocak 2017 , 08:57
Beşiktaş’tan ayrılmayı kafasına koyan, bu noktada gelen tekliflere açık olduğunu söylemekten de kaçınmayan Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a olumlu yanıt verdiği ortaya çıktı.
Bizzat başkanlar görüşecek
Teknik direktör Ersun Yanal ile görüştüğü belirtilen deneyimli futbolcunun, “Kulüpler anlaşma sağlarsa Trabzonspor’da olmak benim için memnuniyet verici” ifadelerini kullandığı dile getirildi. Bu transfer için bizzat başkanların görüşeceği ve yakın dostluğu bulunan Fikret Orman ile Muharrem Usta’nın en kısa zamanda el sıkışacağı vurgulandı.
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