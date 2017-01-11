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Olcay Şahan Trabzonspor'da!

Tarih11 Ocak 2017 , 18:32

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Olcay Şahan Trabzonspor'da!

Lig TV'nin haberine göre; Trabzonspor, Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Transferde hızlanan bordo mavili kulüp bir süredir gündeminde olan Olcay Şahan'ı renklerine kattı. 

Trabzonspor Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllığına anlaştı. Bordo mavili kulübün Olcay ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. 

 

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