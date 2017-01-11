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"Olumlu hislerim var"

Tarih11 Ocak 2017 , 11:52

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Olumlu hislerim var

Lacivert-beyazlıların sezon başında Hollanda'nın Heerenveen takımından  transfer ettiği 24 yaşındaki stoper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper  Lig'de sezona iyi başlayamadıklarını belirtti.

İkinci devre için olumlu hisleri olduğuna değinen Otigba, "Sezona çok  kötü başlangıç yaptık. Daha sonra Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğe gelmesiyle  bir ivme yakaladık ve galibiyetler almaya başladık. Sezonun ilk devresini  istediğimiz gibi bitiremedik. Amacımız, olabildiğince fazla maç kazanarak,  sıralamada üst sıralara tırmanmak. Herkes bunun için çalışıyor. Sezonun ikinci  devresi için oldukça olumlu hislerim var." diye konuştu.

Otigba, Kasımpaşa'ya geleli 5 ay olduğunu vurgulayarak, "İlk  geldiğimde ligi tanımak ve lig hakkında bilgi sahibi olmak benim için önemliydi.  Daha sonra oynamaya başladım. Bununla nasıl bir lig olduğunu ve nasıl futbol  oynandığını kavradım. Adapte oldukça performansımı geliştiriyorum. Bu da bana  daha fazla güven kazandırıyor. Şu anda daha güvenli oynuyorum. Daha iyisini  yapabileceğimi biliyorum. Bu kaliteye sahip olduğuma inanıyorum." ifadelerini  kullandı.

"Büyük futbolcular oynuyor"

Süper Lig ile Hollanda ligini kıyaslayan Otigba, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki büyük takımlarda oynayan yıldız isimleri düşündüğümüzde  Hollanda'daki ligden farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Buradaki takımlarda daha  iyi ve büyük futbolcular oynuyor. Türkiye liginde bir hafta maçı kazanmamız  gerekiyor diye düşünürken, diğer hafta büyük takımlara ve dünya şampiyonlukları  yaşamış futbolculara karşı oynuyorsunuz. Bu da ligi renkli ve oynaması zevkli bir  hale getiriyor. Kendinizi her zaman hazır tutmalısınız ki en iyilerle başa  çıkabilesiniz."

Macaristan'ın alt yaş milli takımlarında forma giyen Otigba, tercihini  Nijerya A Milli Takımı'ndan yana kullandığını belirterek, "Nijerya Milli  Takımı'nda oynamayı seçtim. Şu anda herhangi bir durum yok. Nijerya Milli Takımı  ile ilgili ciddi bir haber yok. Çalışmaya devam ederek, kendimi göstermeye devam  edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Turgut Doğan: "Hedefimiz ilk 6-7"

Lacivert-beyazı takımın deneyimli futbolcusu Turgut Doğan Şahin ise  hedeflerinin sezonu ilk 6-7 sıra içinde bitirmek olduğunu söyledi.

Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını belirten 28 yaşındaki orta saha  oyuncusu, "Teknik direktör değişikliği performans artışlarına yol açtı. Sezonun  ilk yarısını 18 puanla iyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda,  daha fazla puan elde ederek, ligi ilk 6-7 içinde bitirmek istiyoruz."  açıklamasında bulundu.

Turgut Doğan, 4. haftada 5-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının  kendilerini uyandırdığını belirterek, "Fenerbahçe'ye 5-1 kaybettiğimiz maçtan  sonra ilk 4 haftanın sonunda bize yakışmayan skorlar aldığımızı ve bize  yakışmayan futbol oynadığımızı düşündük. Kendi aramızda toplantılar yaparak,  kendimizi maçlara konsantre ettik." ifadelerini kullandı.

Ligin 16 haftalık ilk bölümündeki performansını değerlendiren  lacivert-beyazlı futbolcu, "İlk devredeki performansım, önceki senelerin biraz  altında. O da az forma şansı bulmamdan dolayı. Buna rağmen iyi geçtiğini  düşünüyorum. Daha fazla forma şansıyla daha iyi işler yapacağıma inanıyorum."  şeklinde konuştu.

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