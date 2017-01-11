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Ömer Şişmanoğlu idmana katılmadı!

Tarih11 Ocak 2017 , 14:03

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Ömer Şişmanoğlu idmana katılmadı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 16 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma çalışmalarını salonda yaptıkları belirtildi.

Oyuncuların daha sonra istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yaptıkları ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Ömer Şişmanoğlu'nun idmana katılmadığı aktarıldı.

Beşiktaş, akşam saatlerindeki günün ikinci idmanıyla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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