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Ontivero'ya birçok talip!
11 Ocak 2017 , 00:33
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Lucas Ontivero, Arjantin yolcusu.
İtalyan basınında yer alan habere göre Copa Libertadores'e katılma hakkı elde eden San Lorenzo, Ontivero'nun transferi için çalışmalara hız verdi. San Lorenzo'nun haricinde Independiente, Pachuca, Queretaro ve Sporting'in de devrede oldukları belirtiliyor.
Serie A ekiplerinden Udinese'nin de Ontivero için nabız yokladığı fakat kadrosunda Avrupa Birliği dışı oyuncular için ayrılan kontenjanda yer olmadığı için bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.
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