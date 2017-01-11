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Paşa ve Yeni Malatya o golcünün peşinde!

Tarih11 Ocak 2017 , 22:41

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Paşa ve Yeni Malatya o golcünün peşinde!

AJANSSPOR - Fransa İkinci Lig ekiplerinden RC Strasbourg'da forma giyen 29 yaşındaki Faslı golcü Khalid Boutaïb'e Türkiye'den iki talip çıktı.

Fransız basınında yer alan habere göre; bu sezonun ilk yarısında takımının kaydettiği 25 golün 10 tanesinde imzası bulunan Boutaïb'e Türkiye'den talipler var.

Süper Lig'den Kasımpaşa ve TFF 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'un, oyuncu ile ciddi bir biçimde ilgilendiği kaydedildi.

Öte yandan 29 yaşındaki golcü, Fas formasıyla kariyerinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek.

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