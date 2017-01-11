Quaresma'dan şampiyonluk sözleri!

Beşiktaş'ın yıldız fubolcusu Ricardo Quaresma ligin 2. yarısının çok çekişmeli bir şampiyonuk mücadelesine sahne olacağını söyledi.



Portekizli yıldız, "Bence son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelesi olacak. 4 takım son ana kadar yarışın içinde kalabilir. Ben 2. yarıda daha fazla puan toplayacağımızı düşünüyorum. Ama maçlar kazanılmadan puan verilmiyor" dedi.



Kaynak : Takvim